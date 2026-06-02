王浩信開騷牽手胡杏兒談兩人關係　老婆陳自瑤北上帶貨婚姻成謎

貴為兩屆視帝的王浩信，自2023年離巢無綫後，便積極北上發展。王浩信上周在廣州開演唱會，王浩信台上穿着透視裝，騷出Fit爆身材，又着白色Deep V唱粵劇，而視后胡杏兒則以好友身份亮相擔任表演嘉賓。



王浩信在社交平台分享多張音樂會照片。（小紅書）

王浩信唱粵劇。（小紅書）

王浩信音樂會。（小紅書）

胡杏兒做王浩信演唱會嘉賓。（IG@myoliemyolie）

相隔18年同框胡杏兒掀最高潮

這對經典銀幕情侶在暌違18年後再度同台合體，深情對唱經典曲目《哪時此刻》，將全場氣氛推向最高峰。王浩信在台上真情流露，公開向台下觀眾解密邀請對方的深層原因，他表示：「點解請杏兒作為我第一個演唱會嘅嘉賓，可能好多人都未必知或者未出世，佢係我入行第一次拍劇嘅CP，喺無綫劇《野蠻奶奶大戰戈師奶》，最多對手戲就係杏兒，嗰時我拍第一部劇梗係好驚青，多謝當時嘅佢一路都照顧住我，所以開第一次演唱會，驚青嘅我都希望有你陪伴我。」王浩信又大讚杏兒是他心目中3大出色演員之一：「佢為咗角色嘅付出同努力，一路去到今日都一樣，無論言語、地域、角色嘅塑造，一路都保持住呢份心。」

兩人相隔18年再度合體同台合唱《哪時此刻》 。（IG@myoliemyolie）

王浩信大讚胡杏兒是他心目中3大出色演員之一。（IG@myoliemyolie）

牽手甜喊師姐令胡杏兒不知所措

面對王浩信的高調力讚，自言很久沒有上台唱歌的胡杏兒笑言，自己其實比對方更「驚青」，又指《哪時此刻》是二人第一首合唱歌。隨後，王浩信拉着她的手說：「佢嗰時仲係我唱片公司（前星娛樂）嘅師姐。」

王浩信拖住胡杏兒說：「佢嗰時仲係我唱片公司（前星娛樂）嘅師姐。」（IG@myoliemyolie）

這一聲「師姐」讓僅比王浩信年長4歲的杏兒一度不知所措，隨即幽默回應：「師咩姐？我年紀大過你啲，但你唱歌一定多過我。」引起全場大笑，之後杏兒亦深情獨唱了一曲《幸兒》。

胡杏兒一度不知所措。（IG@myoliemyolie）

之後杏兒又獨唱《幸兒》。（IG@myoliemyolie）

老婆陳自瑤北上直播變賣貨女王

另一邊廂，王浩信的老婆陳自瑤（Yoyo）同樣積極北上搵銀。近年專注直播帶貨事業的她，憑著出色口才與親民形象升呢做「帶貨女王」。不過，這對兩公婆雖然各自在內地精彩，但婚姻狀況依舊撲朔迷離。早年王浩信買入豪宅時，曾被爆出陳自瑤「無份落名」，陳自瑤亦曾激罕曝光家中經濟狀況。如今兩人一個開騷一個直播，實行各自憑實力吸金，經濟各自獨立。

陳自瑤身處內地榴槤倉庫直播帶貨。（抖音）