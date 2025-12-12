《江南Style》PSY涉非法用藥震驚全國　警方全面搜查其公司及車輛

以《江南Style》騎馬舞聞名的韓國歌手PSY驚爆捲入違法用藥爭議，遭警方調查。



根據《News1》等韓媒報導，首爾西大門警察署近日以涉嫌違反《醫療法》為由，對他所屬公司辦公室及相關車輛進行全面搜查，引發演藝圈高度關注。

PSY驚爆捲入違法用藥爭議，遭警方調查。（News1）

搜查辦公室、扣押手機 警方掌握關鍵紀錄

根據《News1》11日報導，警方4日對 PSY 公司辦公室與車輛進行搜索，並取得其手機進行數位鑑識，以調查是否存在長期「在沒有親自接受診療」的情況下「由經紀人代領藥物」。目前掌握到的資料包含院方診療紀錄與處方相關內容，後續不排除對 PSY 進行傳喚。

多年未就診卻領藥？涉「向醫院拿鎮定劑、安眠藥」爭議

警方懷疑，PSY 自2022年起至近期，長期未親自接受診療，卻仍從首爾一間大型醫院獲得包含常用於抗焦慮的「Xanax」與用於短期治療失眠的「Stilnox」等精神類管制藥物，且多由經紀人代為領取。這些藥物皆屬需醫師親自問診、評估後方能開立的「精神類醫藥品」。

開立處方的醫師也被查 但堅稱「有進行診療」

除了PSY，本案開立處方的醫院A教授也遭警方調查。A教授否認不當行為，主張「透過遠距的方式完成診療」，對警方指控並不認同。

PSY承認「代領」疏失 否認「非法處方」

對於爭議，PSY 所屬公司回應：「我們會全力協助配合調查，未來也會遵循法律程序。」針對外界質疑，PSY 方面坦承「代領藥物確實是疏失」，但強調自己是「在醫療指導下按劑量正常使用」，否認存在「非法大批處方」情形。

警方後續將持續分析扣押資料。而近期韓娛陸續爆出知名藝人曹世鎬疑涉黑、朴娜勑職場霸凌、非法用藥爭議，以及趙震雄少年犯罪黑歷史曝光，甚至被爆進入演藝圈後仍對演員、導演施暴，如今趙震雄已宣布退出演藝圈，曹世鎬退出節目、朴娜勑則全面停工，如今再爆出PSY涉嫌違反《醫療法》，是否還有未爆彈，引人關注。

