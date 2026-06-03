24道採樣。耆談｜胡鴻鈞演繹教育科技先驅　朱晨麗藉蝦多士念亡母

《24道採樣。耆談》於6月2日在YouTube、Facebook、抖音、Instagram、小紅書等隆重首播。



（左至右）監製_導演何嘉華、導演黃芷苓、唐世煌先生與殿堂級戲劇總監製梅小青、劉家豪。（公關提供）

假銅鑼灣英皇戲院舉行放映會星光熠熠

節目以「臥虎藏龍的香港縮影」為主題，邀請24位具「氣節」的嘉賓人物進行訪談，記錄他們人生的節氣，再透過這24位不同演員，交織演繹他們的奮鬥故事，節目出品人唐世煌先生，談到節目構思，概念源自於他的父親，他說：「爸爸過身之後，我打開個盒，發現爸爸原來有想過我做醫生、工程師等等，但我全部都做唔到，後來我身邊識到好多不同界別嘅人，所以就借佢哋嘅力嚟鼓勵年青人。」為隆重其事，《24道採樣。耆談》於6月2日假銅鑼灣時代廣場英皇戲院舉行放映會，一眾有份參與受訪及演出的名人、演員，包括：朱晨麗、胡鴻鈞、杜小喬、黎燕珊、程可為等均有出席，場面盛大。

大合照。（公關提供）

胡鴻鈞帶出年輕人堅持追夢訊息

在《24道採樣。耆談》中演繹出品人唐世煌先生的胡鴻鈞，直指今次拍攝極具意義，可以透過成功人士的分享，鼓勵一眾年輕人堅守信念，追逐夢想。胡鴻鈞又表示今次拍攝故事由70年代開始，講述他演繹的唐世煌先生揹著高影機走遍校園推動教育科技，在節目重現1978年廣州展覽三星期的奇蹟，如何揭開中國電化教育的新篇章，呈現唐世煌先生「全力以赴、無退路的堅持」，啟發觀眾在逆境中尋找信念。

唐世煌先生、胡鴻鈞。（公關提供）

透過蝦多士味道延續親情

朱晨麗在節目中演繹楊余夏卿女士，她是前香港藝術中心監督團主席。朱晨麗重現楊余夏卿女士陪伴母親面對阿茲海默症的歷程，透過蝦多士的味道延續親情與記憶。楊余夏卿女士更分享如何以文字與飲食文化承載愛與責任，並將這份力量延伸至藝術教育與社會，提醒觀眾「最珍貴的是懂得珍惜身邊的人，以及當下每一份溫情」。

朱晨麗、胡鴻鈞。（公關提供）

杜小喬張頴康化身電視金牌監製

另外，杜小喬、張頴康亦在《24道採樣。耆談》分別演繹殿堂級戲劇總監製梅小青與劉家豪，二人分別創下50點香港電視史收視紀錄，為港劇黃金年代寫下重要篇章。節目將從他們早年投身電視行業的經歷說起，回望他們如何以創新膽識塑造出一部又一部深入民心的劇集。

杜小喬。（公關提供）

張松枝演阮文賓教授

至於張松枝則演繹阮文賓教授，他是香港中文大學醫學院兒科學系榮休教授，親手完成香港首宗兒童骨髓移植，為癌症治療揭開新篇章。節目重現手術前的壓力與抉擇，並呈現他如何以「人才一代接一代」的信念，推動制度改革，引入「麥當勞叔叔之家」，為病童與家庭帶來希望。這是一段突破與傳承的故事，醫者仁心的真正寫照。