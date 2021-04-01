金掃帚獎｜郭采潔奪最令人失望女演員　崩壞顏值反成網民焦點

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-01 19:45

台灣女星郭采潔出道時以輕純氣質和靈動雙眼圈粉無數，演藝事業橫跨唱片和戲劇圈，人氣更在拍攝郭敬明執導的電影《小時代》登上高峰，在兩岸都擁有極高的聲勢，不過自此之後，她的造型與風格變得非常前衛，讓多數人都無法理解，近日中國舉辦金掃帚獎，郭采潔被評「把觀眾推向精神錯亂的邊緣」，慘登最令人失望女演員。

網民：「好殘好醜樣！」郭采潔《喜寶》唔止演技令人失望 顏值亦崩壞了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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電影《小時代》在2013年紅極一時，導演郭敬明及飾演女主角之一的郭采潔，更是讓人氣攀上最高峰，不過緊接著郭敬明被爆抄襲，而他時隔15年才終於向作者道歉。近日於北京舉行的第12屆金掃帚獎，郭敬明慘因《晴雅集》、《冷血狂宴》被評為「最令人失望導演」，而這已經是他第三度拿此頭銜，被狠批「不倫不類、粗製濫造、毫無層次、千篇一律」、「什麼都像，唯獨不像電影」。

除了郭敬明以外，郭采潔也因近期拍攝的《喜寶》、《冷血狂宴》被評為「最令人失望女演員」，更被吐槽是「再一次把顧里（郭采潔在《小時代》中飾演的角色）的氣質植入到一個純數碼角色裡」、「把觀眾推向精神錯亂的邊緣」；至於「最令人失望男演員」則由大陸男星李現及黃景瑜獲得。

同場加映：眾女星活動P圖前後照曝光 郭采潔黑眼圈眼袋浮現楊冪老態明顯（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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