魯振順大讚女友Juli叻女財力與自己不相伯仲：一見面就好似屋企人

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-01 20:56

魯振順與女友Juli於41年前因參加歌唱比賽而認識，但比賽之後，二人沒再聯絡，直到去年Juli看到魯振順的訪問後，再透過朋友取得他的聯絡方法。（受訪者提供）

63歲嘅魯振順驚爆與細他6年的女友計劃明年拉埋天窗。今日他接受訪問時透露女友叫Juli，去年因看到他的訪問而主動聯絡，不過由於二人已失聯41年，所以當初收到對方的照片時，形象十分模糊。「最主要咁，佢知我一個人，佢又鍾意煮嘢食，問我想食啲咩，煮畀我食。咁我話鍾意食餃子，因為我阿媽2017年走咗，我食佢包嘅餃子，第一啖已經即刻喊，因為味道好似我媽媽包嗰種啲味道，佢話『可能係你阿媽叫我嚟照顧你』。」

魯振順大讚女友十分叻女，大家「財力」不相伯仲。（受訪者提供）

魯振順又指二人一重遇就開始拍拖，雖然計劃明年結婚，但暫時仍未求婚，不過已覓得新居。他說：「佢都大年紀，我都大年紀，佢話我哋每個人都經歷咗好多人生唔開心嘅嘢，人都成熟，唔係好似啲後生仔女咁，搞啲分分離離，嘈嘈吵吵咁咩，一見面就好似屋企人咁，好多嘢傾，佢成日都笑，見到我就成日笑，佢好開心、好正能量，大家開開心心過日子，又有共同目標、共同興趣，思想亦好脗合。」