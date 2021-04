哈利波特火盃的考驗 | 曾被榮恩冷落的她　32歲變靚陀B成人生贏家

時光飛逝,昔日觀眾眼中的可愛童星們陸續成年、甚至為人父母,繼《寶貝智多星》(Home Alone)麥哥里高堅(Macaulay Culkin)與往3年多的Brenda Song宣告本月出初迎接兒子的誕生後,曾在《哈利波特:火盃的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire)中扮演榮恩(Ron)舞伴「芭瑪」(Padma)的Afshan Azad也發布大腹便便的照片,讓大家知道她已懷孕。