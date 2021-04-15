哈利波特火盃的考驗 | 曾被榮恩冷落的她　32歲變靚陀B成人生贏家

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時光飛逝，昔日觀眾眼中的可愛童星們陸續成年、甚至為人父母，繼《寶貝智多星》（Home Alone）麥哥里高堅（Macaulay Culkin）與往3年多的Brenda Song宣告本月出初迎接兒子的誕生後，曾在《哈利波特：火盃的考驗》（Harry Potter and the Goblet of Fire）中扮演榮恩（Ron）舞伴「芭瑪」（Padma）的Afshan Azad也發布大腹便便的照片，讓大家知道她已懷孕。

32歲「芭瑪」變靚陀B變人生贏家！點圖放大看更多Afshan Azad美照👇👇👇

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《哈利波特》系列的童星們近年來好幾位先後升格當爸媽，去年「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）生了女兒，今年馬上輪到曾飾演榮恩舞伴的Afshan Azad懷孕，Afshan扮演的芭瑪雖然開心與榮恩一起參加學校舞會，卻因榮恩只在意妙麗而被冷落，戲外Afshan越長大越標緻，現已已嫁為人妻，感情運比在《哈利波特》中好得多。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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