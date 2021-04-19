林熹瞳懷孕２個月宣佈流產：心中永遠也會為你留一個很重要的位置

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-19 15:22

36歲嘅林熹瞳（Rachel）去年10月與圈外男友何思哲（Carson）結婚，上星期於Facebook透露自己懷孕八周四日，但bb突然無心跳，向網友求助。佢喺4月19日再度更新，表示已流產：「有無限多的傷心、憤怒、哀痛和疑問。」

林熹瞳（Rachel）去年10月與圈外男友何思哲（Carson）結婚。（資料圖片）

Rachel指自己搵咗第二位醫生檢查，證實BB已經無生命迹象，而自己亦已出院：「這兩個月，BB為我帶來了很多歡樂，每天也會跟他說話，那種甜蜜幸福不能言喻，沒想到兩個月的連結已經這麼、這麼深。這兩個月基本是BB在照顧我，而不是我在照顧BB，他令我正面積極開心了很多。縱然事發至今有無限多的傷心、憤怒、哀痛和疑問，但也只能逐一接受和消化。前晚，BB亦在我的身體自然排出，我同先生也有同BB好好告別。希望這只是暫別，BB好快會回來我的身邊。」

林熹瞳透露bb無咗心跳。（林熹瞳FACEBOOK）

對於各方好友慰問，Rachel表示感激，亦叫大家一定要孝順父母：「最後，原來真的當過母親，才能體會自己能有多愛孩子，希望大家也會愛自己父母多一點，孝順他們多一點。BB，媽媽在心中永遠也會為你留一個很重要的位置，願你已回到天家的樂園，跟哥哥在一起，舅父會代我繼續愛你、錫你。」有指佢暗示非首次流產，但Rachel回覆傳媒表示文中指嘅，係25歲時離世嘅親生哥哥。

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