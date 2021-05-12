讓生活好看2｜遭張韾予逼問感情事　張栢芝流曬汗坦承願意再結婚

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-12 10:22

現年40歲的張栢芝早前因為綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》再度走紅，人氣急升工作接踵而來，最近更加盟另一檔綜藝《讓生活好看2》大方分享生活趣事。然而在最新一集預告片中，她則罕有地講感情事，坦言願意再婚再生小朋友，事件即登微博熱搜第一位掀起討論。

張栢芝因為《乘風破浪的姐姐2》再度走紅。（張栢芝微博圖片）

在最新釋出的節目預告片中，女星張馨予同張栢芝在同一空間中玩「真心話大冒險」的遊戲，雖然張栢芝是前輩，但張馨予完全無畏無懼詢問：「你有想過再婚嗎？」而張栢芝聽完，沒有拒絕回答，坦承還有想結婚的心：「那當然，如果那個男人真的愛到我很想要跟我結婚，他很需要我的話，我願意。那如果那個男的想要跟我結婚的話，我當然想要再生小孩，我覺得三個太少了。」聽到她這個回答，不禁令網友再想到她多年前在台灣綜藝節目《康熙來了》所講的說話，為了婚後擁有小孩的撫養權，她會要求另一伴簽婚前協議書：「如果有一天你跟我求婚的話，第一個條件就是你馬上要跟我去律師樓寫那個合同。不管將來發生甚麼事情，那個孩子都是屬於我的，如果他簽了那個字才可以向我求婚，因為孩子是最重要的。」

張韾予超勇詢問張栢芝的感情生活。（影片截圖）

張栢芝嫌生三個小朋友太少了。（影片截圖）

另外，張栢芝的感情世界非常撲朔迷離，所以在遊戲中張馨予就問到她：「你現在單身嗎？」想不到她聽完這個問題後顯得緊張，手拿拖鞋作狀地打張韾予道：「你也太直接了吧！我的汗都冒出來，特別熱。」栢芝還不停在傻笑，因為她沒有當場否認的關係，所以有不少網友猜測她疑默認有對象，並非是單身狀態。

張栢芝被問到好緊張。（影片截圖）

已經擁有三位兒子的張栢芝還想再生小朋友，不少網友都表示太佩服，畢竟她已經40歲了，假若懷孕成功則屬高齡產婦，看來她果真是一位超級愛小朋友的媽媽。

張栢芝已是三子之母。（張栢芝微博圖片）