今年即將踏入39+1的薛凱琪(Fiona)無論是外貌還是身材都Keep得非常好,周五(14日)Fiona就上載了一系列浸浴的照片,性感程度滿分,她寫道:「The feeling of happiness when u have a pool in your room(當你的房間有一個浴池就會感到幸福)」好友鄭融不禁留言大讚好似「美人魚」,而關智斌(Kenny)則溫馨提醒:「因住攝親」網民亦紛紛大讚性感「So hot」、也有人突破盲點:「Who took the pictures(誰拍的照片?)」