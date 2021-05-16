吳鎮宇坦言缺父愛講到眼濕濕　想兒子過不一樣童年：相處時間好少

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-16 20:26

無綫電視藝員訓練班第十一期畢業吳鎮宇，由1982年開始就加入娛樂圈，在圈中打滾多年亦獲得多屆電影最佳男主角、男配角獎，在業內的地位備受肯定，不過外界對他本身以至童年的經歷就所知甚少，而日前播出的TVB節目《輝哥為食遊IV》中，吳鎮宇就受前副廣播處長吳錫輝邀請擔任今輯的首集喜賓，一邊享受美食，一邊傾談人生。

吳錫輝（輝哥）帶吳鎮宇去食素菜。（《輝哥為食遊IV》截圖）

吳錫輝（輝哥）帶吳鎮宇去一間素菜館，就反問吳鎮宇：「知唔知點解我帶你嚟？」之後就續說：「大家都知你火氣大，因為素食就係可以下火。」還問他年輕時是不是也「脾氣暴躁」，而吳鎮宇就回答：「其實本人五歲就已經歸皈咗，到十歲已經出家。只係因為我加入咗演藝行業先薰陶到咁。」

講到父子情，吳鎮宇好有感觸。（《輝哥為食遊IV》截圖）

談到與爸爸的關係，吳鎮宇就說：「我爸爸係廣州大同酒家做點心，你要知道點心師傅嘅時間，除咗演員就冇人差得過佢，（下午）三，四點就返嚟瞓，然後就煮飯，半夜要起身，去到舖頭瞓多一個鐘，之後叫所有人起床，四點就要準備點心，好辛苦，因為五點早市，後來發覺自己做呢行就更差。其實我同佢相處時間真係好少，因為佢好少傾偈，生活習慣問題。同個仔相處，就會諗起以前同爸爸，而家想做另一種方式畀個仔，我有時都會喺屋企一段時間，不過佢要返學。」吳鎮宇表示，自己想多些時間與兒子相處，補習老師沒空的，他還會幫兒子補習中文，享天倫之樂。