Lady Gaga自爆19歲入行遭強姦成孕：我永遠不想再面對這個人

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Lady Gaga近日擔任節目《The Me You Can’t See》嘉賓，她首次剖白19歲入行時被監製威脅，甚至遭人因姦成孕。提起當年的傷痛，她更一度哽咽，表示花了一段長時間才走出陰霾。

雖然Lady Gaga之前就自爆過多次遭人強姦，但因姦成孕卻是第一次開口提及。她在節目中講到19歲入行時，被一位監製要求脫去衣服，她拒絕離開後卻被威脅要燒毀她所有音樂：「他們沒有停止威脅我，我被雪藏，之後就根本不記得…我不會說出他的名字，我明白有『#metoo』運動，有些人對此覺得自在，但我不是，我永遠不想再面對這個人。」

Lady Gaga首次自爆19歲入行遭強姦成孕。（Apple TV截圖）

Lady Gaga講到之後花了一段很長的時間去克服和治療，她去看精神科醫生，表示當時的痛苦就像那個強姦她的人，將已經懷孕的她掉在角落時一樣。Lady Gaga向來表現堅強，但提起16年前被虐待，被鎖在錄音室一個月的經歷，她亦忍不住在節目中落淚。

Lady Gaga表示永遠都不想再面對那個強姦導致她懷孕的人。（IG/@ladygaga）

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