終盼老公女兒飛內地團聚　翁虹：體驗祖國偉大的防疫政策

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-07-01 16:30

因為疫情關係使不少家庭分隔兩地難以團聚，而女星翁虹就是其中一位。這一年多以來她同身在台灣的老公劉冠廷及女兒小水晶分隔多時，不過分隔的日子亦即將結束，他們一家三口好快可以團聚了。事關在7月1日這一個重大日子，翁虹就在微博貼圖宣佈老公同女兒要飛往內地進行隔離，讓她感到非常開心，並強調要他們父女二人好好感受一下祖國偉大的防疫政策。

翁虹同老公﹑女兒已經分隔了一年多了。（翁虹微博圖片）

翁虹在微博上貼了多張老公劉冠廷及女兒小水晶的照片，在照片中可以見到他們父女二人做足防疫措施均戴上口罩同護目鏡，坐在飛機上玩自拍，似乎是向身在內地的翁虹報平安。眼見老公﹑女兒即將到內地隔離翁虹感到非常開心，更認為隔離這14日可以讓他們好好享受自我反省的人生體驗：「偉大的日子7．1號，我也幹了一件我認為也挺偉大的事情，終於盼星星盼月亮的盼到你們這對父女，再度踏上祖國的土地上，讓台灣同胞及香港同胞體驗一下我們祖國偉大的防疫政策！」而她亦開始在倒數團聚的日子，可見翁虹多麼的想念老公同女兒。

父女二人做足防疫措施登機。（翁虹微博圖片）

翁虹表示要好好讓老公﹑女兒體驗祖國偉大的防疫政策。（翁虹微博圖片）