性感人妻IG曬超強螞蟻腰　喪玩PS5一隻遊戲減肥：連手製都玩壞了

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台灣女星賴琳恩與老公陳乃榮結婚4年多，擁有精緻五官甜美外型、妖嬈體態的她，堪稱「性感人妻」代表，近期居家防疫，不少人因缺乏運動體重飆升，賴琳恩近日曝光辣照、秀最新體重，竟反而瘦了3公斤，連「小時候的熱褲」都穿得下，完美身材讓網友驚呼：「這合理嗎？」

賴琳恩近日曬出火辣身材照，自曝居家防疫期間，多半都和老公在家狂打電動，因此暴瘦3公斤，身高167公分的她，體重僅46.6公斤。

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有網友自稱打了10幾年的電動也沒變瘦，賴琳恩則稱這是「電動減肥法」，只適合重度電玩迷，並透露自己玩的是《Conan Exiles》，玩到可以廢寢忘餐，只在遊戲中吃飯睡覺，玩到「PS5手製都被玩壞了」，陳乃榮也留言回覆「我們是用生命在打電動的，我現在跟我發第一張專輯時是一樣的體重，哈！」

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她隨文附上一款背殺照，穿著露背辣妹裝、牛仔熱褲，挺翹臀型現形，纖細腰身、嫩白美背，火辣程度令人大噴鼻血，網友也紛紛留言：「太犯規了，太正了」、「令人羨慕的腰線」、「乃榮太幸福了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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