聲夢傳奇｜張寶兒獲重任做學員造型師：能在造型中更自在發揮

《聲夢傳奇》在明天即將進行決賽，到時將會決定誰是冠軍，《聲夢傳奇》自播映以來熱話不斷，隨著學員可愛性格浮面、歌唱技巧漸趨成熟，眾人漸漸累積了一定的支持者。愈多粉絲，當然一舉一動也會被留意，連台上的戰衣也會被點評，除了時裝設計師何國鉦（Dorian）有份做造型師之外，原來張寶兒有份！

張寶兒有份做《聲夢傳奇》造型師。（IG@張寶兒）

她在IG出post指：「嘿嘿和大家分享一下我最近的喜好（除了拍劇和做女兒做家姐做人妻之外😂）就是為聲夢的聲花聲草style😍。首次嘗試，但看見他們喜歡這些styles，和能在造型中更自在發揮，也是一種快樂。☺️🤍還有真的很享受，在現場看他們演出（除了lolita演出時我還在後台🙈），大家繼續加油，特別是下週決賽。加油加油。」

👇👇👇睇吓張寶兒啲相，的確幾有時裝觸覺👇👇👇

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