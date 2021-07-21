明星運動會丨65歲陳榮峻推鉛球怕包尾　《愛回家》後輩獻身墊底

無綫體育綜藝節目《明星運動會》今晚（21日）有多個冠軍誕生，但重點不在一班爭獎的後生仔女身上，因為65歲的「譚道德校長」陳榮峻都有參賽！
今晚是《明星運動會》最後一集，所有項目都要決出冠軍，不過在男子推鉛球決賽23位參賽者之中，原來包括今屆比賽中最老的運動員陳榮峻，賽前他說：「我哋係養生組，最緊要唔好整親。」他的最終成績是6.93米，卻不是最低成績一位！《愛·回家之開心速遞》的另一位演員「Terry」李偉健貫徹角色性格，隨便一推，只得6.71包尾，冠軍由「體能怪物」伍禮騫以12.54米贏得。
+5
陳榮峻賽後訪問說：「有人同我講推鉛球冇人參加，我上場後好似係全場最大。『唔緊要呀，冇人參加，你參加一定有獎牌！』點知有23人參加。」
點擊睇埋決賽女飛魚：
+12
翡翠台八月黃金時段新排陣搶收視 視后李佳芯視帝馬德鐘鬥吸睛聲夢傳奇丨特別節目搶黃金時段收視 炎明熹輕鬆派表情包TVB近十年最低收視劇集｜《刑偵日記》幾肯定入榜 今年已有兩套三台收視報告｜極罕見情況 同時段下ViuTV收窄與TVB的差距刑偵日記│姜皓文演技亦剛亦柔 有力挑戰王浩信爭視帝簡慕華讚《刑偵日記》拍得好：《大叔》有Noise係天時地利人和刑偵日記｜陳煒post與姜皓文亞視舊相 外貌比起當年竟然冇變老