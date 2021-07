香港小姐出身的朱千雪(Tracy)當年選擇急流勇退,淡出幕前後全心投入律師工作,觀眾緣極好的她一舉一動仍備受注目,所以她不時都會在社交媒體分享生活,周四(22日)貼出一張朝鏡頭單眼伸脷做鬼臉的照片並寫道:「My Mom thinks I am too old to be making funny faces... but I am a funny girl(媽媽覺得我已經過了做鬼臉的年紀,但我是個有趣的女孩)」馮允謙(Jay)留言大讚Tracy有童心,不過一眾網民就注意到Tracy的腹部似乎微微隆起,而手部亦放在腹上,不禁懷疑孕味濃:「Mom to be?」、「今次唔係just fat喇掛?」、「肚突突喎」、「Baby coming」



點擊圖輯睇千雪更多靚相+「孕味濃」最新相!

+ 46

不過好閨蜜蔣家旻就留言指:「其實我淨係focus係你個funny face,點解你成日比人問係咪大肚?下次影相前拍扁條裙。」間接幫Tracy澄清懷孕傳聞。