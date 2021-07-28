亞姐2021｜上屆網絡人氣獎林寶玉做評判　欣賞46歲失婚婦人夠大方

《亞洲小姐競選2021》香港賽區前日進行面試，44位佳麗以泳裝上陣，現年37歲的薛影儀獨特氣質最令人印象深刻。

上屆亞洲小姐「網絡人氣獎」得主林寶玉今年獲邀擔任評判，她接受《香港01》訪問感謝公司讓她參與亞洲小姐競選製作，機會難得，又讚參賽者有勇氣：「覺得今次參選嘅人都好廣闊，好欣賞佳麗的勇氣。今次學歷非常之高，不過佳麗化妝技術可以再提升。」

林寶玉今屆做評判。

46歲胡春梅其實保養得不錯。(陳順禎攝)

入圍參賽者之中，林寶玉最睇好袁群有及馬嘉韻，她讚：「袁群有氣質好優雅，又被馬嘉韻的關於媽嫖媽的故事吸引，當然個樣都唔錯。」另外又欣賞46歲失婚婦人胡春梅：「佢各方面真係keep得好好，而且夠淡定大方。」

+ 12

同場加映：亞姐2021│44位佳麗進行水著面試 網民：精彩過奧運!