何詩蓓奪銀︱商店推優惠　飲品店抽陳約臨水半價　飛魚籽壽司8折

【東京奧運／Siobhan Bernadette Haughey／銀牌／自由泳】何詩蓓今日（28日）在女子200米自由泳決賽中以破亞洲紀錄的1分53.92秒成績奪得銀牌，亦是香港代表隊於東京奧運中的第2塊獎牌！何詩蓓歷史性於游泳大項中奪牌後，一眾香港市民都十分雀躍，更表示「好感動」！



何詩蓓於東京奧運女子200米自由泳決賽中取得銀牌。（高詩琦攝）

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原文：張家朗奧運奪金｜一起走過香港劍神成長路 由世青賽登上體壇之巔