何詩蓓奪銀︱商店推優惠　飲品店抽陳約臨水半價　飛魚籽壽司8折

【東京奧運／Siobhan Bernadette Haughey／銀牌／自由泳】何詩蓓今日（28日）在女子200米自由泳決賽中以破亞洲紀錄的1分53.92秒成績奪得銀牌，亦是香港代表隊於東京奧運中的第2塊獎牌！何詩蓓歷史性於游泳大項中奪牌後，一眾香港市民都十分雀躍，更表示「好感動」！
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張家朗在花劍決賽奪金翌日，很多本地商店都與眾同樂，而何詩蓓今日為香港奪得第2面獎牌後，商戶都繼續加推優惠，包括有食材店推出折扣優惠，只要名字有「張」、「家」、「朗」或「何」、「詩」、「蓓」，單字有88折、雙字就享85折、3字即可獲神秘禮物一份。
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