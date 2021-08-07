韓星朴有天因吸毒形象插水　憑《獻給邪惡》奪影帝寶座望藉此洗白

南韓男演員朴有天2019年染毒毀掉演藝圈前途，他當時流著淚表示「吸毒就退出演藝圈」，但事後未兌現承諾，依舊在演藝圈活躍地發展中。2月底剛結束新電影《獻給邪惡》（暫譯）拍攝，8月就傳來他靠著電影奪下影帝的消息，再度又引來一陣討論聲，韓媒、網友震驚不已。



朴有天近年來想要洗白形象，雖消失於電視螢幕前，但他與粉絲間的羈絆不曾斷掉，先是舉辦泰國粉絲見面會，又推出個人寫真書，2月更接下獨立電影《獻給邪惡》主演，該片雖沒有在韓上映，但有參選海外電影節，5日傳來新消息，他獲選拉斯維加斯亞洲電影頒獎典禮（(Las Vegas Asian Film Awards）的最佳男主角獎，演技實力堅強的他，一舉奪下影帝寶座。

韓星朴有天近況照。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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電影《獻給邪惡》是他繼2014年主演的電影《海霧》後，相隔7年再度回歸大銀幕，內容敘述在某瞬間突然失去一切的男人與本來就失去一切的女人相遇的故事，甫重回電影圈就取得好成績，目前評論雖是負面反應居多，但他是否會因此成功洗白，也是外界關注的焦點之一。

朴有天於2017年遭控訴性侵、性交易等嫌疑，但全部獲得無嫌疑的判定，2019年因染毒遭起訴，最後判刑2年有期徒刑、緩刑10個月。而他曾與「南洋乳業」黃荷娜有過婚約，但兩人目前已無聯絡。

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