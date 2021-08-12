台歌手月薪僅2138蚊！孫盛希22字揭台娛圈慘況　曾揮底林憶蓮奪獎

受到新冠肺炎疫情衝擊，許多台灣藝人工作停擺直到最近才逐漸恢復，憑專輯《出沒地帶 Where is SHI？》再次入圍第32屆金曲獎5項獎項的創作歌手孫盛希也慘遭波及，5月薪資更只有8554元新台幣（約港幣2138元），讓她忍不住勸告「別隨便嘗試當藝人」。



孫盛希三度扣關金曲獎，這次入圍包含年度專輯獎、最佳華語專輯獎、最佳華語女歌手獎、最佳演唱錄音專輯獎及最佳專輯製作人獎等5項大獎，亮眼表現頗受肯定。然而她於9日於IG曬出自己5月份的經紀酬勞明細，上面金額居然只有8554元（約港幣2138元），不禁大嘆「呼...深呼吸，沒關係，四月的更可怕」並標記COVID-19，更直言「不要隨便嘗試當藝人」，不過目前文章已被刪除。

👇👇👇曾揮底林憶蓮、蔡依林等歌后奪金曲最佳國語專輯獎！點圖放大看更多孫盛希靚相👇👇👇

+ 3

👇👇👇點圖重溫孫盛希於第30屆金曲獎頒獎禮上奪獎👇👇👇

+ 5

對此，據《三立新聞網》報導，孫盛希經紀人表示透露，她5月受疫情影響很多活動被迫取消，導致收入落差很大，「但主要是這個心情下發文」，4月則是花費可怕，收入還是正常範圍，但因為孫盛希是創作歌手，還有額外的版稅收入，所以並沒有那麼慘，目前她也已經從美國返台準備迎接金曲獎到來。

同場加映：張學友林憶蓮《日與夜》歌詞被擅改 黃偉文斥出街版「九唔搭八」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

延伸閱讀：

女兒寄愛心包裹！ 含「大麻巧克力」母簽收涉十年重罪

【本文獲「TVBS」授權轉載。】