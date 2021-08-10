東京奧運閉幕「神秘美女歌手」身份大起底！曾獲YSL選為潛力新星

在日前的東京奧運閉幕式上，日本歌手milet的登場與演唱表演吸引了許多人的眼球，看完閉幕式，想必一定很多人都在想milet究竟是什麼來頭？可以在東京奧運的閉幕式上演唱，肯定來頭不小，今天就讓我們來帶大家好好認識一下這位神秘女歌手吧！

文：By Bakery Kung（GQ Taiwan）



演唱多首動漫、戲劇作品歌曲受到矚目

milet 2018年開始音樂活動，出道初期就與日本天團ONE OK ROCK吉他手Toru合作《醜聞專門律師QUEEN》主題曲受到關注，隨後她又陸續為日劇《JOKER×FACE》、動畫《生日幻境Birthday Wonderland》劇場版演唱插曲，獨特的風格每次一推出都相當受到樂迷歡迎，成為新世代日本人心中的歌壇注目新秀。會有這麼多戲劇插曲也許是因為milet大學主攻電影，觀賞電影的同時注意插曲與配樂帶來的變化成為她的養分，也讓她格外適合演唱這樣的歌。

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神秘背景，年齡與出身都無人知曉

即使有接受過幾次專訪，milet的背景依然相當神秘，沒有人知道她幾歲，關於出身也只是透過專訪得知她出身東京，曾在加拿大生活過，也自小接觸古典音樂和練習長笛，更一度想要在大學繼續主攻長笛，在聽古典樂的過程中更受到哥哥的影響開始聽SigurRós、Kula Shaker、RADIOHEAD等等迷幻搖滾樂團，直到一次位朋友自彈自唱，朋友稱讚她的聲音相當有療癒性，她才開始思考成為歌手的可能。在這樣接觸多種音樂的情況下，milet的音樂經常有迷幻搖滾和歐美流行的元素，這也是近年日本樂壇越來越多的趨勢，加上milet本身極具爆發力的歌聲，她就此成為日本樂壇的潛力新星。

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出道兩年就登紅白

milet 2018年開始活動後，同年10月就被YSL選為潛力新星代表，她私下也相當注重服裝，曾說過自己表演最常穿著的就是日本設計師阿部千登勢的Sacai。而且她出道兩年，在2020年底就登上第71屆NHK紅白歌合戰舞台，而今年更成為東京奧運閉幕式的演唱歌手，milet的未來真的相當被看好！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：為多部日劇、動漫演唱主題曲！關於登上東京奧運閉幕式舞台神秘歌手「milet」的三件事！】