賴冠霖被爆孖女神周也密會4日　雙方助理掩護出入酒店同寓所？

內地演員周也同前韓國男團WANNA ONE成員賴冠霖今日（19日）被爆戀情，有內地媒體拍到兩人密會4日，更列出時間線，即刻引起網友熱議。



在7月31日至8月2日期間，周也被拍到出入賴冠霖租住的公寓，由男方的助理接上樓；之後在8月12日至13日，賴冠霖也被拍到出入周也在上海入住的酒店，當時女方的助理尾隨男方進入酒店，直到第二日兩位當時人才各自離開。目前雙方暫未回應。

今年23歲的周也五官精緻，集高冷與可愛於一身，2019年因出演電影《少年的你》霸凌周冬雨的「魏萊」而為人熟知，今年憑藉爆紅耽改劇《山河令》中的「顧湘」一角，人氣更上一層樓，其後加盟兩大真人騷《五十公里桃花塢》、《中餐廳5》擔任常駐嘉賓，性格、情商備受讚賞。而WANNA ONE解散之後，賴冠霖便前往內地發展，並開始拍劇、參加綜藝節目等，不過都反響平平，還因隨地吐痰、在公共區域食煙、亂扔煙頭等行為，導致形象大打折扣，被指無質素，人氣下跌不少。

周也五官精緻，不笑的時候很高冷，笑起來有酒粒，形象多變。（微博@周也yeah）

周也同賴冠霖在今年一起參加了真人騷《五十公里桃花塢》，兩人在節目中的互動吸引了不少CP粉，賴冠霖比周也小3歲，對於今次被爆戀情，網友卻不太看好，認為男方配不上女方，紛紛呼籲周也認真工作等。

賴冠霖人氣下跌不少。（微博@賴冠霖備忘錄）