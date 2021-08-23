i.Swim｜Phoebus＆George爆Marco深藏不露：保守估計12嚿腹肌

由電影導演馮志強執導的ViuTV原創劇《i.Swim》周一（23日）舉行開鏡儀式，總經理魯庭暉亦有出席，P1X3L 3子亦在劇中擔綱演出，Phoebus（吳啟洋）飾演一名班長、George（歐鎮灝）飾演在隊中的有趣擔當大秋，Marco（葉振弘）則是Stanley（邱士縉）的小弟。3子為劇集密密操肌，George指：「希望除衫嘅時候畫面好睇啲。」他又大爆Marco深藏不露：「保守估計12嚿，胸肌都變腹肌！」Phoebus透露：「佢會節食、斷食，好清楚邊啲食得、邊啲唔食得，仲煮過三文魚畀我哋食，我哋都係跟佢！」



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至於觀眾表示不時都能在ViuTV看到P1X3L 3子的蹤影，他們表示感恩不同機會，Phoebus就推搪指：「George啫，佢係P1X3L嘅主幹成員！」George：「希望Keep住畀大家見到我哋3個進步！」P1X3L年初推出首支派台歌曲《Braceless》，在《Chill Club》及903皆有上榜，談起今年新人皆密密出擊，3子隨即透露新歌為較重Beat的快歌，已錄音完畢，正處於等待拍攝MV的狀態，預計10月發布；至於年末樂壇頒獎禮競爭激烈，MIRROR師兄Edan（呂爵安）、同為《造星II》出身的MC（張天賦）、Mike（曾彼特）皆為勁敵，George就指：「有信心入場，攞獎就隨緣啦，始終大家都好努力。」