竇靖童妹妹竇佳嫄被指技不如人　導師卻齊開綠燈：因為她爸是竇唯

竇唯女兒、竇靖童妹妹，帶著這些標籤，竇佳嫄上演了綜藝首秀，音樂水準強差人意，但這真的重要嗎？



二小姐出道，壓力總是很大的。比如姚安娜，和大姐孟晚舟一比就變成了普通人。木村拓哉家的心美其實也一樣，雖然是姐姐，但跟在耀眼的妹妹光希後頭，她反而成了貌不驚人的老二。最近走入大眾視野的又一位，是老竇家的二小姐竇佳嫄。

她是竇唯的女兒，竇靖童同父異母的妹妹，今年19歲。最近，她在綜藝節目《明日創作計畫》中亮相，音樂表現沒怎麼讓人記住，家庭背景倒是讓一眾導師都開了綠燈。五條人被問起為什麼給她投票，仁科直言「因為她爸是竇唯」。

對於一部網路綜藝而言，這樣的「名門之後」人設成了竇佳嫄存在的意義，節目效果拉滿，無可厚非。但對於竇佳嫄自己，以及她的演藝生涯，光有這樣的人設顯然是不夠的。

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一、竇家二小姐綜藝首秀

《明日創作計畫》挑的是能寫又能唱的年輕音樂人，所以出現在節目裡的都是打扮個性的酷孩子。在這群酷孩子裡，竇佳嫄可能是最酷的那一個。節目候場時就自己站在一旁，面無表情地看著別人嬉笑打鬧。

直到另一位選手李長庚找她搭話，她席地而坐給對方畫了個漫畫頭像，依舊面無表情。「為什麼畫你？因為你是第一個和我搭話的。」

別人都把大名牌貼在了胸口，只有她不肯，只用一張小膠帶把名字寫在了自己的咽喉處。到了表演環節，竇佳嫄唱的是自己三年前的出道曲《Star》。

對於這首二次元風格的日式流行原創歌曲，六位導師裡五位都給了票，觀眾只有137的低評分，雖然成功晉級，也多少說明一些問題。竇佳嫄的酷勁不是裝，更像是這個年紀孩子的內向，有點怯場和緊張，在被幾位導師調侃點評時，也會露出害羞的笑容。

她對自己的音樂水準心裡也有數，事後在微博說沒想到自己會晉級。「說實話第一反應是吃驚，因為其實我心中能夠晉級的人選並不是我自己，有比我更優秀的人。」

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二、滾圈星二代

竇佳嫄是根正苗紅的滾圈星二代，父親是「魔岩三傑」之一的竇唯，母親是搖滾界知名攝影師高原。竇唯是中國搖滾黃金時代的開創者之一，留下過《無地自容》、《高級動物》等諸多經典。現在綜藝裡的那些搖滾導師，當年可都是他的小粉絲。

竇唯的幾任伴侶中，名聲最大的自然是王菲。但在搖滾圈子裡，他的第二任妻子高原的名字也非常響亮。高原用鏡頭記錄下了整個90年代中國搖滾的發展歷程，1994年創造歷史的那場紅磡演出，正是她拍下了張楚、何勇和竇唯的那張合影，成為一代人記憶深刻的畫面。

外界對於自己介入竇唯王菲婚姻的流言蜚語，高原選擇一笑置之，「他們並不知道我們之間發生了什麼，沒必要去理會」。在竇佳嫄出生後，女兒就成了她生活的重心，為此一度放下相機，專心陪伴女兒成長，所以母女感情特別好。

這次來參加節目，竇佳嫄說自己拒絕了兩次。一開始節目組通過經紀公司和微博私信找她，都吃了閉門羹，最後找到了她媽，才有了這次「明日」之旅。

竇佳嫄下場後，朴樹回憶上一次見到她的場景。「那是四五年前，她還是個小孩兒，她媽媽帶著她來我們家玩，她特別喜歡我家的狗，賴著不肯走。」

仁科說，因為他爸是竇唯，所以給她投票。光看這一句好像有點不尊重人，但茂濤給搭檔圓回來了，「所以想聽她接下來的表現」。言下之意是想給個機會，觀察一下竇佳嫄還有沒有更多可能性。

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三、和竇靖童的姐妹情

對於父母的光環，竇佳嫄並沒有表現出排斥。媽媽叫她來參加節目，所以她來了；大家因為喜歡爸爸而給她投票，也沒啥不好的；年輕人因為姐姐而認識她，她就把自己的歌唱給大家聽。說實話，這並沒有什麼值得指摘的地方，尤其是對於一個19歲的孩子來說，她已經表現出了足夠的低調和內斂。

早前剛憑《Star》出道那會兒，竇佳嫄就在訪談節目裡談過這個問題。「我自己就是誰誰誰的女兒，是誰誰誰的妹妹，這是無法改變的。」「所以我也不會排斥抗拒這些，抗拒也沒用，只會讓自己更加難受。這是我從小生活的環境，身邊的人會自然而然地在我面前提到這些，習慣只是一個時間問題。」

因為在單親家庭長大，上的又是寄宿學校，所以竇佳嫄的性格很獨立。她對於動漫的愛好從4歲就開始了，一直愛到現在，所以有了這些大人聽不懂的音樂作品。同時竇佳嫄還是一個相當硬核的Coser，曾經在微博上po過不少自己Cosplay的照片，但在上節目後，她把微博設置成了半年可見。

玩Cosplay的過程中，竇佳嫄還積累了相當不錯的化妝技巧。在自己的vlog裡，她給姐姐竇靖童化妝，這是非常溫情的一幕。在兩個不同環境的家庭長大，很多人自然而然以為竇佳嫄和竇靖童關係沒那麼密切，但事實上兩姐妹非常親，沒事兒就一起去東京玩。

姐妹倆的家庭也保持著還不錯的關係，一直互有來往，不食人間煙火的竇仙兒在背後發揮著什麼樣的作用，仔細想想其實挺有意思。

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四、她的音樂到底什麼水準？

節目組導演問她，聽不聽竇唯的歌，她說聽過，但聽不懂。這是句大實話，因為不光她聽不懂，我們這些聽著《黑夢》長大的80後叔叔，也聽不懂現在的竇唯。在竇唯2019年的專輯《記艾靈》裡，竇唯拉來了兩個女兒一起合作，竇靖童唱了《童久時》，竇佳嫄獻聲《定慧嫄》。字裡行間，其實都是愛。

兩個女兒後來做的音樂風格，跟爸爸都遠開八隻腳。尤其是竇佳嫄現在的這種二次元電子曲風，B站味道滿滿。很多評論都說，女兒做這種音樂，老爸聽了怕是要吐血。但有一次竇佳嫄發了新單曲，竇唯聽完給她發了個短信，「很驚喜，很好聽」。

作為外灘君這個年紀的人，要判斷竇佳嫄的音樂水準其實不是件容易的事，因為她和我們所熟悉的「好音樂」不在一個世界裡，這是個年輕人的小眾圈層。但是，聽完兩集《明日創作計畫》所有音樂人的表演，橫向比較後，我還是會得出這樣的結論：竇佳嫄的音樂，不夠出色。

這些孩子都很年輕，像她一樣19、20歲的競爭對手中，不乏更有創意、更先鋒的創作，而且相比竇佳嫄都體現出了更深厚的創作、演唱基本功，這些都是她所不具備的。

脫離開綜藝來說，音樂本身其實是一件挺公平的事情。站在臺上的這些孩子，都拿著動輒幾萬的Gibson和Fender，海外留學經歷讓他們對於世界前沿的好音樂耳濡目染，畢業後也不用為了生計發愁。

即使你的爸爸是搖滾明星，但起跑線真有什麼差距嗎？我看未必。

竇佳嫄自己比誰都明白這一點。以往她的這些作品，完全包辦詞曲創作的並不多，背後還有瞿子千、Deco*27甚至張淩生這樣相當厲害的製作人在幫忙編曲。

如果真要成為獨當一面的音樂人，竇佳嫄要做的就是學習，而且要特別努力才行。至於是否志在於此，19歲的她可能還沒有想明白，或在等著時間給出答案。