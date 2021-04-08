王菲兩個女兒外表性格大不同　李嫣變身小女人竇靖童型格有個性

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-08 19:29

樂壇天后王菲曾經歷與竇唯和李亞鵬的兩段婚姻，她為兩人所生的竇靖童和李嫣雖然是同母異父，但感情卻相當好，遠勝過不少親姊妹。竇靖童和李嫣相差9年，無論是性格、外貌甚至乎氣質都差天共地，一個走中性風格甚有個性，另一個則甜美可愛猶如小女人一樣，但竇靖童和李嫣卻仍然經常被外界形容「愈來愈像王菲」，究竟兩個完全不像的姊妹如何演繹出兩種風格的王菲？

王菲充滿神秘感。（微博圖片）

王菲先後為竇唯和李亞鵬生下竇靖童（右）和李嫣（左）。（VCG）

王菲與前夫李亞鵬所生的14歲女兒李嫣日前因為cosplay水手裝，女大十八變的模樣而成為焦點。其實她當年出生時，因患有兔唇裂顎而被王菲和李亞鵬四處帶去求醫，甚至更為了她成立「嫣然天使基金」，為兔唇嬰兒提供協助引起廣泛關注。王菲與李亞鵬於2013年離婚後，李嫣由李亞鵬繼續撫養，日漸長大的她亦變得愈來愈有自信，對於變靚打扮甚有心得，再加上化妝、染頭髮和玩紋身貼紙，令她的外表比實際年齡成熟不少。日前李嫣以cosplay水手裝示人而被外界大讚女大十八變，高䠷身形和美貌均盡得媽媽王菲的真傳，是不折不扣的「小王菲」。

王菲拖實李嫣鍚鍚，足見母女關係非常好。（網上圖片）

李嫣（左）以cosplay水手裝示人被外界大讚女大十八變。（網上圖片）

竇靖童由王菲與第一任丈夫竇唯所生，無論是性格還是外表都與妹妹李嫣南轅北轍，多年來更經常被貼上「反叛」的標籤。雖然如此，但不少人都認為竇靖童比李嫣更像王菲。現年24歲的竇靖童熱愛中性打扮，而且滿身都是紋身顯得甚有個性，雖然看似欠缺王菲身上的女人味，但竇靖童的五官和神韻都被指與初初出道的王菲很像，喜歡誇張前衛的造型，性格亦一樣自由奔放。另外，竇靖童亦遺傳了王菲好歌喉，擁有極佳的音樂造詣而跟着媽媽走上音樂路。

小時候的竇靖童。（VCG）

竇靖童非常像年輕時的王菲。（Instagram：@leah__dou）

竇靖童和李嫣雖然並不相似，但感情卻相當之好情如親姊妹，竇靖童更曾經為了妹妹在下巴位置紋上一條黑色直線，希望藉此鼓勵為患有兔唇裂顎的年幼妹妹，冷酷的外表之下其實亦擁有一顆溫暖的內心。

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