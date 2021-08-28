李連杰前妻女兒曝光？抖音網紅「球技驚人」 網民焦點卻在V煞面

李連杰與利智結婚已超過20年、育有2女，2個女兒高顏值也常成為外界關注焦點。最近網上卻流傳著李連杰與前妻黃秋燕的女兒踢足球的影片，還被許多網友大讚顏值勝過利智的2個女兒。
最近網路上流傳著一段影片，影片中有個身材高䠷的女孩穿著綠色足球衣、在大雨中拼命練習球技，最後用手擰乾衣服時還露出纖細小蠻腰。
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影片後來受到大陸媒體報導，更引發熱議！有網友還出面爆料這位女孩的身分，「經常刷到，原來是李連杰女兒」、「長得比利智女兒漂亮多了」、「基因好」；不過，也有網友跳出來否認傳聞，「根本不是李連杰女兒」、「這不是大連那個踢足球的女孩嗎？怎麼跟李連杰扯上邊了」。
據《中時電子報》報導，該名足球女孩是最近在抖音爆紅的網紅「Charlene心願」。曾有網友在影片底下留言問道：「聽說妳是李連杰女兒？」，只見有其他粉絲出來替她澄清：「肯定不是的，李連杰與黃秋燕離婚33年了，你看她（指Charlene心願）幾歲？」。
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