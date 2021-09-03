193@ERROR反駁「前妻」冇禮貌在先　兩日流失6000粉絲

ERROR成員郭嘉駿（193）前日（1日）被網民在連登催退款一事繼續發酵，193的網店LILABOC昨日中午繼續在IG Story反擊，解釋：「間鋪冇營運咁耐……所以冇乜撳入去睇。」雖然沒有首日的火氣，但仍表示：「我不嬲對住啲我唔鍾意嘅人都係冇禮貌㗎啦，唔鍾意就唔好買囉，唔鍾意咪唔好關注我囉。」

193晚上轉載網店文章，再為事件解畫，比首日少了火氣。（IG@deniskwok193）

193兩日內流失6,000追隨者。（資料圖片）

至晚上193再按捺不住，轉發網店LILABOC的Story，文中否認自己mon post：「我戒咗連登好耐，今次係人哋send俾我。」並再次為不回覆DM解釋：「上年十月截咗單，LILABOC處於荒廢狀態，根本唔會睇/覆DM，冇諗過有人截單三個月後突然入錢。」對於不禮儀回覆的指控，該文中回應說：「『仆街X你』呢啲係乜嘢禮貌？」、「你鬧我啲fans就一定唔得」、「你唔係話報夢咩？咁我話燒俾你有咩問題？」

但回應無助平息事件，再有網民分享在該店網購經歷，落單後要多次DM查詢出貨時間及退款事宜，直至向網店明言「如果你聽日唔refund，我會報警」才收到退款。193曾因為敢言而爆紅，今次亦因言論出位而引火自焚，據統計網站資料顯示，193 IG在8月31日仍有41.5萬followers，截止9月3日前，IG顯示只剩40.8萬，短短兩日少了6千fans。

再有網民分享追數經過：

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點擊回顧事件起因：

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