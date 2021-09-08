梁朝偉憶述捱義氣與周星馳一齊去打架：唔通眼白白睇住佢送死咩？

《尚氣與十環幫傳奇》的上映令到平時低調的梁朝偉不停有訪問出，他日前在接受鄭裕玲Do姐的訪問時，更大談當年的往事，指自己年少時非常喜愛夜蒲。

大家都知道，偉仔和周星馳在入行前已經認識，網絡上亦流傳不少他們相識的經過，翻查偉仔在1994年接受軟硬節目《老人院時間》的訪問，其實他與星爺的相識也跟夜蒲有關。話說當時偉仔在夜蒲時認識了星爺的家姐，有次星爺家姐就把星爺帶埋出來，於是兩人就相識了，成為後來的好朋友。

偉仔與星爺識於微時，2004年星爺憑《功夫》奪得最佳電影時，偉仔是頒獎嘉賓之一。（視覺中國）

另外，他在節目透露自己五年班時，有一次小息，他的同學被人故意用腳絆倒，他就逞英上前問：「你做乜o戟跌我朋友？」，對面一句回應：「我鍾意呀」，最終兩人約戰放學後在美孚海滂打架。最終兩人在眾人圍觀下，開始打「小朋友架」，偉仔趁兩人開始累之際，一拳打在他的臉上，對面就哭了。但此舉卻為偉仔招來麻煩，有次他在學校被中學的黑社會一拳打在小掩，最終此事就此完結。

細個嘅梁朝偉都幾百厭。（劇照）

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