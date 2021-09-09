清朗行動波及TWICE子瑜？繼「國旗事件」後再被出征　韓媒震怒

內地近日大動作整肅演藝圈追星文化，不只封殺「劣跡藝人」，還要求粉絲們導正追星亂象。這波名為「清朗行動」的整頓風潮也燒到TWICE的台灣成員周子瑜，大型微博粉絲團遭到要求必須改名，讓韓媒也忍不住憤怒回擊。
擁有23萬粉絲的「周子瑜吧_TZUYUbar」，先前發出一則公告，表示「為配合國家『清朗行動』，暱稱內包括：貼吧／XX站／中首／網宣／反黑／資源／BAR等的微博帳號，必須在兩周內修改暱稱」，並邀請粉絲們一起想新名字，但沒多久該則文章就被刪除。
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消息傳回韓國，韓媒「OSEN」怒批「子瑜到底犯了什麼罪？」還提及2016年周子瑜被內地網友出征，這次認為她「本人一點錯都沒有」卻被波及，無奈表示「理由到現在都還看不出個所以然」。
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