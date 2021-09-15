龍劭華猝逝！患糖尿病曾1日食10餐卻暴瘦8kg　糖尿必須搞懂5件事

台灣金鐘視帝龍劭華驚爆昨晚6點多在高雄85大樓突然昏倒，到院前已無生命跡象，享壽68歲。他3年前在2018聯合國世界糖尿病日記者會表示以往拍戲不忌口，長年疏忽飲食問題，某天突然發現自己常常飢餓、1天要吃10餐，不過體重卻反常地暴瘦8公斤，就醫確診得到糖尿病。



他想起確診為糖尿病時，深怕發生合併症給家人帶來麻煩，因此他乖乖配合醫生用藥控制血糖，也保持良好的飲食和運動習慣，而在控糖的過程中，太太常常絞盡腦汁配合均衡飲食原則，烹調健康又美味的料理讓他安心享用，只是他習慣吃重口味，一度不爽到摔筷子拒吃，開玩笑地說：「當初吵到差點離婚。」

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不過他去年出席活動坦言2009年就知道罹患糖尿病，11年來靠藥物控制，抗拒回診看病，直到因台灣疫情緣故有了空檔，加上家人耳提面命需要回診，一就醫發現指數全面飆高，空腹血糖高達200多、飯後血糖衝破300，嚇到他積極回診。

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