屋檐之夏︱62歲劉雪華罕有參加真人騷　即興表演一秒落淚零難度

有「瓊瑤女郎」之稱的資深演員劉雪華，除了演技了得之外，她的喊戲絕對令觀眾印象深刻，所以令她有「眼淚皇后」的美譽。而62歲的她目前仍活躍於戲劇圈，雖然已經少出演女主角，但討論度絕不較主角遜色，討論度仍然高企。

劉雪華有「眼淚皇后」的美譽 。（影片截圖）

而一向極少參與綜藝節目的她，近日卻難得參加真人騷節目《屋檐之夏》，嘗試同一班年輕人共住一屋，探討不同的生活奇遇。而對於是次的參與她感到非常期待：「我從小到大沒有試過跟人家一起住過，我會有點好奇，然後又想說試試看自己能不能適應這種生活，搞不好跟年輕人在一起住，會很刺激呢？」

劉雪華即興現場表演情景題。（影片截圖）

一秒落淚。（影片截圖）

而在近日官方播出的宣傳片中，劉雪華即興現場表演情景題竟然可以一秒流淚，相當厲害讓不少網友激讚。在演繹「多年老友來訪」的情景表演時，她瞬間代入角色，獨自講着對白眼淚盈眶之後流下眼淚，短短一場戲已經相當有感染力，不愧是專業的演員。而不少網友見到後都紛紛力讚：「她的眼睛會說話」、「一秒入戲」等，即便已經62歲還是很美。

年輕時期的劉雪華。（微博圖片）