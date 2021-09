代溝關注組｜肥媽爆李龍基威水史　揸法拉利登台唱兩日賺一層樓！

無綫綜藝節目《代溝關注組》以長輩李家鼎(鼎爺)、Maria Cordero(肥媽)VS 年輕一代江嘉敏、蔡嘉欣、徐文浩、游嘉欣、林正峰的,探討發生在兩代人之間的矛盾。昨晚一集就以《香港樂壇盛世不再?》為話題,並有李龍基、肥媽和魯振順成為嘉賓。



肥媽是當年的當紅歌星。(《代溝關注組》電視截圖)

首先兩代人分別分享了自己年代的洗腦的「洗腦神曲」,年輕一代就指自己年代有《越難越愛》又或是許志安刷牙廣告的《尖尖尖》,肥媽聽畢後就說:「梗係啦,因為首歌本身就好洗腦。」說罷就即席唱了幾句由Everly Brothers原唱的《All I Have To Do Is Dream》。

李龍基原來是夜店歌王。(《代溝關注組》電視截圖)

其後話題轉到成為歌手前的辛酸事,譚嘉儀就分享道,當年未入行前拍音樂MV也是朋友們出於義氣,不收錢幫手拍的,其後因為被唱片公司發掘才得以順利入行。話風一轉,主持區永權問起長輩組:「以前做歌手賺錢係唔係容易得多?」李龍基就即時指着肥媽。說:「冇,就得佢比較容易。」肥媽即時扯火,反搏說:「你難咩?我好辛苦㗎。」還大爆李龍基才是最賺錢那位,說:「佢做一個月就夠買一層樓啦!係都要我拆穿你!」

肥媽爆李龍基當年唱45分鐘收千幾蚊。(《代溝關注組》電視截圖)

肥媽繼續說:「離譜,唱夜店嘅歌王就係基哥!一夜9場真係唔係講笑。佢住利物浦隔離,『離晒譜』呀!」魯振順又說:「佢手車又揸得快,冧死女呀。」肥媽:「你知唔知佢外號係咩?墳場姑爺,『溝死女』呀!」李龍基也沒有否認,只是說:「時勢造英雄,唔關我事㗎,咁啱需要,我咪焗住做囉。四千蚊一個月,一晚唱四個鐘,唔簡單㗎。」主持張秀文問:「嗰時一層樓幾錢?」肥媽:「萬幾啦。」眾位年輕一代嘩然:「唱兩日就買到層樓?」

肥媽還說李龍基一晚可以唱9場!(《代溝關注組》電視截圖)

不過肥媽又再度「踢爆」李龍基,說:「唱唱吓就有兩間,變成八千蚊唱四個鐘,再之後就45分鐘一千幾蚊。我嗰時做收銀,佢唱歌!45分鐘千幾蚊,一日唱9場呀!開住架法拉利,停喺出面俾人抄牌自己就走入去唱歌,佢都唔怕抄牌,嗰時先30蚊。」

魯振順也說李龍基走紅後,身價就不斷增加。(《代溝關注組》電視截圖)