代溝關注組｜肥媽爆李龍基威水史　揸法拉利登台唱兩日賺一層樓！

無綫綜藝節目《代溝關注組》以長輩李家鼎（鼎爺）、Maria Cordero（肥媽）VS 年輕一代江嘉敏、蔡嘉欣、徐文浩、游嘉欣、林正峰的，探討發生在兩代人之間的矛盾。昨晚一集就以《香港樂壇盛世不再？》為話題，並有李龍基、肥媽和魯振順成為嘉賓。



肥媽是當年的當紅歌星。（《代溝關注組》電視截圖）

首先兩代人分別分享了自己年代的洗腦的「洗腦神曲」，年輕一代就指自己年代有《越難越愛》又或是許志安刷牙廣告的《尖尖尖》，肥媽聽畢後就說：「梗係啦，因為首歌本身就好洗腦。」說罷就即席唱了幾句由Everly Brothers原唱的《All I Have To Do Is Dream》。

李龍基原來是夜店歌王。（《代溝關注組》電視截圖）

其後話題轉到成為歌手前的辛酸事，譚嘉儀就分享道，當年未入行前拍音樂MV也是朋友們出於義氣，不收錢幫手拍的，其後因為被唱片公司發掘才得以順利入行。話風一轉，主持區永權問起長輩組：「以前做歌手賺錢係唔係容易得多？」李龍基就即時指着肥媽。說：「冇，就得佢比較容易。」肥媽即時扯火，反搏說：「你難咩？我好辛苦㗎。」還大爆李龍基才是最賺錢那位，說：「佢做一個月就夠買一層樓啦！係都要我拆穿你！」

肥媽爆李龍基當年唱45分鐘收千幾蚊。（《代溝關注組》電視截圖）

肥媽繼續說：「離譜，唱夜店嘅歌王就係基哥！一夜9場真係唔係講笑。佢住利物浦隔離，『離晒譜』呀！」魯振順又說：「佢手車又揸得快，冧死女呀。」肥媽：「你知唔知佢外號係咩？墳場姑爺，『溝死女』呀！」李龍基也沒有否認，只是說：「時勢造英雄，唔關我事㗎，咁啱需要，我咪焗住做囉。四千蚊一個月，一晚唱四個鐘，唔簡單㗎。」主持張秀文問：「嗰時一層樓幾錢？」肥媽：「萬幾啦。」眾位年輕一代嘩然：「唱兩日就買到層樓？」

肥媽還說李龍基一晚可以唱9場！（《代溝關注組》電視截圖）

不過肥媽又再度「踢爆」李龍基，說：「唱唱吓就有兩間，變成八千蚊唱四個鐘，再之後就45分鐘一千幾蚊。我嗰時做收銀，佢唱歌！45分鐘千幾蚊，一日唱9場呀！開住架法拉利，停喺出面俾人抄牌自己就走入去唱歌，佢都唔怕抄牌，嗰時先30蚊。」

魯振順也說李龍基走紅後，身價就不斷增加。（《代溝關注組》電視截圖）