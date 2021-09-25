演鬥聽｜Eric Kwok再度撐場做評判　莊冬昕AP改編《硬食軟雪糕》

由王梓軒（Jonathan）主持的TVB音樂節目《演鬥聽》，每集都會請來一班歌手朋友，用音樂去玩遊戲分勝負，今晚（25日）播出的一集由Eric Kwok（郭偉亮）擔任評判，而嘉賓就請到衛詩（Jill）、王君馨（Grace）、潘宇謙（AP）、莊冬昕（Ben）同Rumbu，進行音樂battle。Eric Kwok曾在首集以「白老鼠」嘉賓身份上節目，看着節目成長的他形容第一集似「越南戰爭！」，而Jonathan亦很感激Eric Kwok兩度撐場︰「多謝Eric，第一次拍攝《演鬥聽》時，好多騷format都係第一次玩，我哋用咗佢哋做白老鼠。」雖然做通頂做白老鼠，但Eric Kwok唔怕捱眼瞓，更大讚好玩、刺激：「嗰次好深刻，今次就好成熟喇！咁我都好安慰，係好有創意嘅音樂節目，我覺得好難變到依家咁嘅，亦係Jonathan嘅功勞，大家都要擺好多心機。」

Eric Kwok再度擔任評判。

而Jill亦大讚好好玩：「好開心學識好多嘢，又有機會唱啲少唱嘅嘢，暫時我要出多兩首慢歌，之後希望可以唱啲輕快嘅歌。」Jill更被Rumbu獨特的聲線吸引：「第一次聽嘅以為係女仔，點知係男仔，佢把聲好特別。」去年才出道的獨立歌手Rumbu是趙增熹徒弟，Eric Kwok亦讚他：「我晨早已經接觸過佢，聽過佢唱兩次已經好震撼，佢把聲加埋佢嘅造詣，同現場performance個energy，喺呢行好有前途……呢個節目咁特別，再加埋佢咁特別，係好啱！」

Jill大讚好玩！

今次以歌手身份上場的Grace，對整個騷都讚不絕口：「難得可以同咁多音樂人、製作人同歌者，由零到一百做一首歌。平時錄歌唔會全部人喺埋一齊，呢個節目好好。（今次玩remix重新唱，有冇難度？）都難嘅，《女神》呢首歌對我嚟講好難得，我生命中好多個女神，就係我圈中好多個姊妹，如果冇佢哋一路陪伴，好似天使咁包圍住我，其實呢一行都唔容易行……」

Grace對整個騷都讚不絕口。

今集《我點你作》環節中，AP請來久未亮相電視節目的莊冬昕一同表演《硬食軟雪糕》：「因為以前我有聽莊冬昕首《食軟雪糕》，喺準備音樂時，腦海浮現呢首歌，而點解請到佢？我嗰時upload咗個story，話『如果佢呢首歌喺呢幾年出，就會大受歡迎。』嗰時都好大迴響，好多𡃁仔聽，但評價好壞參半，依家大家都係呢個趨勢，但佢十年前已經玩緊，如果依家出，啲𡃁仔一定會為佢尖叫，話『大佬呀！大爺Ben！』佢係先鋒！但佢已經引退幕後……其實我今日先識佢……點解啟發佢寫呢首歌？因為啲人成日話『食軟雪糕、軟雪糕』啲歌詞好癲、好搞笑，其實個係有啲故仔……」

AP請來久未亮相電視節目的莊冬昕一同表演《硬食軟雪糕》。

Ben補充道：「其實係講一個啱啱畢業嘅人，啱啱出嚟做嘢，亦係一啲自己嘅經歷。（覺得首歌改成點？）好好呀！好high呀！我好鍾意同啲年輕嘅音樂人合作。（亦都因為你，梓軒萬歲雪糕？）係呀！最緊要係咁樣，我隻歌最大嘅用途，次次去做嘢都有人萬歲雪糕。」