張栢芝3歲兒生父身份疑曝光　母子赴上海工作身邊驚現「黑衣男」

撰文：聯合新聞網
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張栢芝2018年產下第三胎，但始終未透露小兒子的生父是誰，外界傳言滿天飛。近日有狗仔直擊她上工的狀況，發現當天小兒子也到場，值得注意的是小孩身旁還有一位隨行的黑衣男，身份引發網友熱議！

張栢芝近來住在上海，日前有狗仔直擊她工作的模樣，在場發現她的小兒子也到場，全程由保姆看顧。只不過現場卻出現一名神秘的黑衣男子，該男子還一度靠近想與張栢芝的小兒子討抱，也因此讓許多網友好奇黑衣男的真實身份。

【圖輯】張栢芝身邊的黑衣男被網民懷疑是其3歲兒的生父（點圖放大瀏覽👇👇👇）

儘管影片中提及該男子是張栢芝的保鑣，但仍有不少網友質疑男子身份，認為黑衣男很有可能就是張栢芝小兒子的生父，「男生該不會是生父吧」、「如果是新男友的話，那真的祝福」、「保全好像不會主動抱小孩」。

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