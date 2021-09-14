曾封張栢芝接班人！劉心悠出道17年美貌依然　對赴陸工作這樣看

台灣出生長大的演員劉心悠一出道就到香港發展，因長極神似張栢芝，曾被封為「張栢芝接班人」，出道17年她美貌依舊，在《女人街，再見了》裡剪去長髮，成了女搬運工人，在追逐戲時還意外拉傷腳，她也提到之前拍攝拳擊戲時打到手筋斷掉，但她不畏懼直說：「還是很想拍有肢體動作的戲，喜歡當有動作能力的女演員。」



劉心悠大學時期因為精緻的外貌，從4000多名美少女脫穎而出成為電視廣告模特兒，隔年以電影《阿嫂》正式出道，拍了多部電影、戲劇，其中在大陸劇《步步驚心》裡飾演的「馬爾泰若蘭」最受觀眾矚目，而觀眾或許也看過她與藍正龍在偶像劇《幸福的抉擇》大談戀愛。她長期在兩岸三地發展，坦言一直很沒歸屬感，「我在台灣出生，讀一下書就去加拿大，接著就去香港工作，就算去大陸工作，也會有人覺得我是從香港來的，去哪都被認為不是本地人。不過沒有不好，只不過說，對我有種距離感囉，但我一點都不介意。」

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抱著「初生之犢不畏虎」的心態闖蕩，她認為，「我只要去試就行了，做不好、做得好都是多的，所以我就是抱著這樣的心態，可能覺得現在看起來沒有什麼事業心吧。」身旁的人有總會唸她：「妳這樣子沒有野心，怎麼在這行打拼呢？」她笑著譬喻自己的個性很像「烏龜」，對很多感受反應很慢，但她不在意，回想起自己24歲就隻身到香港發展：「那時候不知道怕，現在要再做一次選擇就知道怕了。」她也說：「很感恩身邊的人不會把我孤立，大家都是平行走的，有一條線在引導我，並沒有那麼害怕，每天學不同東西，但是精彩豐富的。」

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今年40歲的她認為和20多歲的自己相比，最大改變在頭髮，笑說：「工作常常要做造型，頭皮損傷不少，要常保養，以前都不用。」現在越來越重視健康的她直呼：「現在覺得身體是一個機器，要好好調養它。」目前住在香港的她，因為疫情體會到把握當下，直率透露：「我現在很想做什麼，就去做它了。我現最要緊做的就是搬家，我現在不停地打掃家裡跟打包，因為租約下月到期。」

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至於愛情，現在單身的她順其自然看待，媽媽也已麻痺不再詢問，她說：「因為她知道我怎樣工作，這樣工作方法怎麼交男友，我也不知道，所以就別想了，這行時間不固定，有緣分、遇到可以互相體諒的人就再好不過，沒有準則，說不定哪天就遇到了。」

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