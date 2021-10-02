中國好聲音｜隊員遭淘汰李克勤不捨落淚︰I’m so proud of you

內地王牌音樂選秀節目《中國好聲音》已經來到第十一強爭霸戰，導師之間將各自派出隊員應戰，爭取出線席位。而在最新一集中李克勤更因為隊員余空的淘汰，竟然不捨在鏡頭前落淚，師生情誼感動不少網友。

李克勤為了余空流下男兒淚。（影片截圖）

在最新一輪PK戰中，李克勤戰隊的成員余空則對上汪峰戰隊的譚軒轅，而首先出場的則是余空，他挑選了歌曲《傳奇》演唱，聲音細膩高音明亮，演繹時輕鬆自如，看上去更像是一場表演。而對手譚軒轅則選了一首具有力量感的歌曲《燦爛的你》應戰，聲音厚實具有爆發力，整個表演穩定性高，兩首歌明顯有強烈對比，最後經過在場專業人士投票後，余空以24票落敗，譚軒轅27票獲勝。

余空（右）以24票落敗。（影片截圖）

李克勤相當難過。（影片截圖）

當得知余空落敗一刻，李克勤已經難忍情緒，雙手掩臉表現得失落，然而在余空道出一句：「對不起，克勤哥，莫愁姐，讓你們失望了。」李克勤再度難忍情緒，似乎流下了男兒淚，只不過用雙手遮掩而已。隨後他站起來表示有話要說的時候，用左手擦去眼淚，明顯非常不捨余空：「冠軍最後只有一個，你們除了爭取冠軍之外，我覺得就是在這一段時間裡面的，互相在每一個學員身上學到的東西，在你們的導師身上學到的東西，比賽總會有贏﹑輸。我覺得我們的隊已經付出了百分之一百，I’m so proud of you。」不少網友都被李克勤的說話感動了，認為他是一位好導師，帥生之情令大家動容。目前為止他的戰隊已經有四位選手遭到淘汰，只剩下伍珂玥﹑賀三。

李克勤在鏡頭前落淚。（影片截圖）