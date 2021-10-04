童你一起長大了丨譚玉瑛露背泳裝出土！龍炳基大爆星爺當年壞習慣

無綫（TVB）資訊節目《童你一起長大了》昨日（3日）首播，除了早前預告的張國強做嘉賓，還有另外兩位《430穿梭機》主持陳嘉輝及龍炳基，龍炳基與周星馳是同屆藝訓班同學，一齊加入《430穿梭機》合作《黑白殭屍》，大爆星爺秘密，今集更有譚玉瑛泳裝片段出土，相當珍貴。

節目勁多文物出土。（影片截圖）

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《童你一起長大了》細數以往兒童節目，譚玉瑛穿起銀色穿梭受訪，兩度哽咽說：「一着上身就32年，做咗咁耐譚玉瑛姐姐。」、「今次Re-U最大感憾係有啲人你唔會再見到。」節目又將譚玉瑛的個人電視史上首次的泳裝片段出土，黎芷珊踢爆節目組秘辛：「搵咗300盒錄影帶先搵到架！」原來譚玉瑛為兒童節目兩度泳裝上陣，首次是1986年為環節《共享陽光》拍MV，當年只有譚玉瑛及黎芷珊兩位女主持，另一次是1989年《閃電傳真機》，譚玉瑛說：「其實我冇泳衣，我仲記得係要問我阿嫂借。」

譚玉瑛兩次為兒童節目穿泳裝拍攝。（影片截圖）

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至於現時已移居美國生活的龍炳基，今次透過視像Re-U，當年與周星馳是同屆藝訓班同學，再在《430穿梭機》合作《黑白殭屍》，他說當年與周星馳拍《黑白殭屍》片頭，在天台跳下時不慎被周星馳撞爆鼻骨，從而認識到現時的護士太太。龍炳基又大爆星爺當年壞習慣，出門口經常忘記帶銀包，搭的士返工後會衝入化妝間問自己借錢找數，取笑說：「我都唔記得有冇俾返晒我。」

龍炳基