高海寧終極纖腰褲都甩　隱若見臀部曲線自嘲「豆腐Ling」

藝人高海寧（高Ling）一直以身材好見稱，不過近年收起性感，但完美身段仍然在無綫女藝人當中名列前茅。最近高Ling最近愛上曬腰，今次高Ling將上衣綁起，曲線呼之欲出，不過未及練得結實的馬甲線搶眼，高Ling開post說：「有些事，忍一忍就過了；有些事，堅持一下就有了。」腰圍更減確實得來不易，令穿在連身上的短褲極不貼身，後腰短置竟然出現兩個手指位，極真誇張。

極瘦蛇腰瘦到褲都唔啱着。（IG@sammkoling）

同樣出名瘦的陳凱琳見圖亦讚好fit，高Ling即回覆：「你一直都咁fit！」又把握機會約見面。高Ling又覆網友未滿意身材：「喜歡拚命的自己，力求完美」。不過瘦還瘦，都要顧及健康，高Ling晚上自嘲「豆腐Ling」，原來不慎扭親腳踝要睇跌打，她解釋：「扭親小小 ，冇事。」

扭親自嘲豆腐。（IG@sammkoling）

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