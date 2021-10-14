陳嘉桓曬童年照力證由細靚到大　女神MK時期竟留過「殺馬特」髮型

現年28歲的陳嘉桓（Rose）入行12年，打女形象深入民心，亦不時在以性感打扮示人，姣好身材令觀眾大飽眼福。趁着颱風圓規襲港，Rose宅在家就翻出了從小到大逾10張證件照，並在社交媒體分享：「颱風天宅在家，找到一堆成長紀錄！哈！」只見Rose的樣子可謂廿多年如一日，並沒什麼太大的變化；楊潮凱留言指：「Classic！」網民亦紛紛留言：「好得意啊」、「女大18變進化之路」、「由細到大都咁靚！」與此同時有人驚覺原來女神都有過MK時節：「左上二，是『殺馬特』嗎？」「殺馬特」是英文單詞「Smart」的音譯，2000年代於內地流行的次文化，指受哥德次文化或日本視覺系影響的審美觀，主要特點是甚為的誇張髮型。



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