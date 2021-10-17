變形金剛女主美瑾霍絲誕3子仍難挽舊情　雙方秒離婚分身家結新歡

首代「變形金剛」女主角美瑾霍絲（Megan Fox），和《飛越比佛利》Brian Austin Green 在一起超過10年，一度鬧婚變，卻又在懷了第3個兒子後復合，最終依舊沒辦法天長地久。Megan早就跟饒舌歌手「機關槍基利」（Machine Gun Kelly）打得火熱，四處公開曬恩愛，近日她與Brian的離婚也確定生效。由於他們並沒有婚前協定，財產將對半分，彼此都沒有意見。



Megan Fox很年輕就跟大自己10多歲的 Brian 交往，外界總好奇為何正當紅、前途看好的她，會願意和一位已過氣的昔日偶像在一起，還生了3個兒子？Megan也曾一度真的想要離開Brian，當時大家都認定他們婚是離定了，哪知她沒有搬離共同居住的家，後來更被目擊大肚子，各方又開始追查「誰是孩子的爸」，直到後來她和Brian才坦承彼此又有了愛的結晶，實在難分難捨。

可是Megan在結婚10年之後，真的徹底看開了，Brian再也沒辦法挽回她的心，她也交出離婚申請，旋即與合作拍MV結識的「機關槍基利」高調交往，她甚至還在出席MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮時穿上看似全裸的超大膽透明服裝現身，表示男友要她怎麼穿她就怎麼穿，讓「公開曬恩愛」又到了一種新的境界。Brian當然也沒閒著，同樣也已經有新歡，與「與星共舞」專業舞蹈老師 Sharna Burgess 正約會中，所以和Megan一樣不想讓離婚程序拖太久，才會對財產分配方式很乾脆的接受。

Megan Fox 經常與 Machine Gun Kelly 在社交平台大曬恩愛。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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在Megan剛走紅時，曾被形容美豔外表有安祖蓮娜祖莉的味道，目前荷里活紅星離婚最曲折的正好就是畢彼特與安祖蓮娜祖莉，距離婚變已經超過5年，財產分配方式還沒談妥，孩子們的監護權更為棘手，男方一定要拿到共同監護，女方打死不給，有可能還得再拖上好幾年、甚至到孩子們都已經成年不用靠爸媽之後才能拍板定案。

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