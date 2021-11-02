無窮之路｜同陳貝兒玩直播登熱搜　丁真做台慶手勢同TVB有合作？

由陳貝兒（Janis）主持的專題紀錄片《無窮之路》大受歡迎，節目除了在香港掀起討論之外連帶內地的討論度都非常之高，還在知名影視平台「豆瓣」中獲得9.5評分相當之高。而在12集節目中，其中一集就去了現時人氣極高的網紅丁真家鄉「理塘」，雖然節目拍攝已經結束多月，但Janis似乎同丁真結交了友誼，今（2日）二人還一起連線玩直播閒聊，丁真還做起了TVB（無線電視）邁向55周年的手勢特別可愛，隨即引起網友猜測TVB同丁真會有合作關係？

陳貝兒去了四川甘孜藏族自治州理塘縣訪問丁真。（影片截圖）

身為網絡紅人丁真的一舉一動果然強勁，在是次同Janis直播中，丁真同大家分享了近況，原來工作忙碌的他目前在成都工作中，鏡頭前的他依舊帥氣特別是其笑容非常親切。除此之外，還在鏡頭前教Janis藏語，使她需要抄下筆記以免忘記。二人難得再次見面，雖然是以直播方式但同樣值得紀念，所以他們就透過鏡頭同框合照，而Janis還親自教丁真做起TVB邁向55周年的手勢，一教就上手的他顯得非常聰明，正因為這個台慶手勢掀起全網討論，「丁真直播擺TVB台慶手勢」的微博話題度急增一度登上熱搜。

二人相隔多月後再見面合照。（影片截圖）

一起做台慶手勢。（影片截圖）

而不少網友亦因此猜測丁真未來是否有項目跟TVB合作，畢竟現任無綫電視首席創意官的王祖藍有許多項目同內地方面合作，《聲生不息》就是最新一個與湖南衛視芒果台合作的節目。

王祖藍同內地電視台有多方面合作。（王祖藍微博圖片）