香港秘密搜查官丨體驗做記者一日　Mike導黑雨奮力採訪：Respect

由Mike導執導、P1X3L成員葉振弘（Marco）、陳漢娜（Hanna）及徐㴓喬（Asha）擔任主持的ViuTV節目《香港秘密搜查官》，為調查多單神秘事件而不惜上山下海冒險而受到關注，昨晚（10日）播出的一集則以「新聞最前線」為題，帶領觀眾窺探究竟新聞工作者出外採訪的一天流程究竟是怎樣，節目組除了到高等法院和伊利沙伯醫院之外，甚至不惜在八號風球和黑雨時影低公眾所看不到新聞從業員在惡劣天氣之下進行採訪的專業面貌，連Mike導親身見到都不禁大歎：「respect！」



昨晚一集《香港秘密搜查官》以「新聞最前線」為題，帶領觀眾窺探究竟新聞工作者出外採訪的一天流程究竟是怎樣的。（《香港秘密搜查官》影片截圖）

三位主持分成兩組擔任日更和夜更的採訪小隊去體驗新聞工作者的一天，日更的部份由Marco和Hanna擔任，他們先向觀眾簡單介紹採訪車內有的拍攝器材和裝備，包括大眾所知一定有的攝影機及腳架，原來亦有能夠將影像即時發送回新聞中心的即時影像發送裝置、放滿收音器材和電線的工具包，以及以防萬一採訪時需要用到的防護衣物及頭盔等等。

Marco和Hanna簡單介紹新聞車內有什麼裝備。（《香港秘密搜查官》影片截圖）

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之後兩人更跟隨nowTV的新聞攝製隊和記者于雋齊齊前往高等法院，去採訪一單誤殺案件的判決。Hanna表示見到一班港聞記者和攝制隊在現場非常忙碌，不但要在短短時間內整理好庭上的資料，亦要作現場報道、寫稿、錄旁白、影「吉鏡」及傳片等工作，更不能夠有任何甩漏：「要好快去整合番晒（所有資料），新聞要係半分鐘至一分鐘就要講晒成件事，對我嚟講真係幾難，佢（于雋）工作效率真係好快！」

Marco和Hanna跟隨nowTV的新聞攝製隊和記者于雋齊齊前往高等法院，去採訪一單誤殺案件的判決。（《香港秘密搜查官》影片截圖）

兩人與一班港聞行家一起在法院門外等候。（《香港秘密搜查官》影片截圖）

出外採訪的記者要在短短時間內整理好庭上的資料，亦要作現場報道、寫稿、錄旁白、影「吉鏡」及傳片等工作，更不能夠有任何甩漏。（《香港秘密搜查官》影片截圖）

nowTV記者于雋在節目中展示出認真工作的一面，Marco和Hanna都覺得他很厲害。（《香港秘密搜查官》影片截圖）

Hanna表示見到一班港聞記者和攝制隊在現場非常忙碌，覺得非常辛苦。（《香港秘密搜查官》影片截圖）

Asha進行夜更工作時，未食飯就要跟住去觀塘採訪一單涉嫌藏毒的案件，之後深夜就要到伊利沙伯醫院門外候命等待，隨時有突發事件發生就能夠第一時間進行採訪，不過由於當日並無突發事件，Asha的夜更體驗很快就畫上句號。直到10月8日天文台懸掛8號風球和黑色暴雨的時候，跑馬地發生棚架倒塌亡命意外，節目組在未有計劃之下突然轉陣出發拍攝現場採訪的畫面，見到一班港聞攝製隊大雨滂沱之下奮力採訪，Mike導見到後覺得非常敬佩：「如果呢個時候我哋拍嘢一定要停、一定要避開，因為危險，但正正呢啲時候做新聞嘅就要繼續做，只係要呢啲人，我哋先有新聞睇。今日更加睇到佢哋平時拍新聞後面係點運作，好壞嘅天氣、呢啲咁嘅意外就係佢哋做嘢嘅時候先可以令我哋更加了解意外、突發事件，我哋算係體驗到少少新聞從業員嘅工作啦，respect！」

nowTV新聞播出的電視畫面亦捕捉到Asha和攝影師（紅色箭咀示）。（《香港秘密搜查官》影片截圖）

Asha深夜到伊利沙伯醫院門外候命等待，體驗夜更傳媒工作者的工作。（《香港秘密搜查官》影片截圖）

節目組在未有計劃之下突然轉陣出發拍攝跑馬地棚架倒塌意外的畫面。（《香港秘密搜查官》影片截圖）