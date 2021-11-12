2021年度最性感男人出爐！揮底基斯伊雲斯、米高B佐敦的竟是他

美國《People》雜誌每年固定會選出「年度最性感男人」，先前一定謠傳今年將選「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），因為他去年誤將私密照公開，導致錯失寶座，如今今年傳出有望給他，但最終這個頭銜是頒給「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）。



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52歲保羅活特最近帶來Apple TV+黑色喜劇《隔壁的心理醫生》（The Shrink Next Door），他得知自己被選為最性感男人非常驚訝：「我知道如果大家知道今年選中我，一定會說『搞什麼啊？』我不是假裝謙虛，而是真的覺得更多人比我適合拿到這個獎」，他也說妻子茱莉亞格（Julie Yaeger）知道此事時很驚訝，「你們也知道她是好人，她笑了一下說，他們給對了，他們人很好」，搞笑說老婆最後還是不跟自己說實話。

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曾獲得「年度最性感男人」頭銜的荷李活影星，去年就有「黑豹」反派米高B佐敦（Michael B. Jordan），「雷神」基斯咸士禾夫（Christopher Hemsworth）、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）以及「狼人」也得過此獎，今年由保羅活特獲獎，又一Marvel超級英雄獲得此項殊榮。

保羅活特獲選2021年「People」最性感男人。（People）

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