傳何哲圖離巢被冷落一姐地位不保　菊梓喬懶理：冇呢種感覺

菊梓喬（Hana）今晚（21/11）現身電視城出席音樂節目《聲夢JUNIOR》錄影。提到外界一直盛傳前星夢CEO何哲圖離巢，而她遭受到「冷落」，有指「星夢一姐」地位不保。相反師妹谷婭溦早前推出首張專輯時，星夢就落力為她搞大型發佈會及安排連串宣傳造勢活動及簽名會。

菊梓喬表示對傳言並不放在心上。（葉兆康攝）

Hana接受《香港01》訪問時說：「其實我都好多嘢做。日前做完台慶，而家又做呢個節目，聽日又做記者會，夜晚又要錄音，第二日又要錄節目，事實我係冇停過。（可以打破傳言！）對我嚟講都唔緊要啦。我冇呢種感覺，我Ok，我好舒服。其實我一直以來，我都好似喺自己隻船上，搖下搖下咁，好少理其他嘢。」

菊梓喬今晚為音樂節目《星夢JUNIOR》錄影。（葉兆康攝）

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