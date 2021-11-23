十月初五的月光第二集劇情｜司徒禮信初登場　羅天宇感覺討好

《十月初五的月光》第二集劇情

上回提到，八十年代，流浮山歌后朱莎嬌（米雪飾）帶着孖女莎莎、莎華（姚嘉妮飾）生活，直至莎華、莎莎先後戀上祝展輝（海俊傑飾），三母女自此有了不可逆轉的變化……文貴芳（楊玉梅飾）誤會男友與莎華鬼混，盛怒下竟灌親兒文初（胡鴻鈞飾）喝漂白水，導致他變成啞巴。貴芳一走了之，莎嬌為贖罪收養文初。莎莎懷上展輝的骨肉，因不想耽誤展輝前程而狠心分手，惜瞞着他誕下女兒君好（何依婷飾）後難產逝世，莎嬌遂獨力養大文初和君好。流浮山有小偷出沒，已成少女的君好夜歸，文初到村口接她，君好竟主動跟蹤小偷……

君好出場。（《十月初五的月光》劇照）

《十月初五的月光》主題曲

第二集講到，文初一直想找長工，卻因他有殘缺而苦無工作機會。萬沛堅（伍富橋飾）收購餐廳屢遇困阻，母親莎華以非常手段處理集團業務，及後遇上村民前來鬧事。莎華得知莎嬌會在商會晚宴登台獻唱，反對她拋頭露面。文初順利在藥房工作，但遭老闆欺壓及剋扣薪金，只能啞忍，君好執意為文初討回公道。文初偶遇年青有為的司徒禮信（羅天宇飾），二人合力拯救一哽塞小孩而建立友誼。禮信卻因誤會與君好產生嫌隙，更遺失珍貴照片。禮信為找回照片被困木屋，木屋突然失火！

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