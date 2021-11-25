十月初五的月光第四集劇情｜玩咁大？　胡鴻鈞羅天宇發展hehe情？

《十月初五的月光》第四集劇情

《十月初五的月光》看名字就知道是向21年前由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉主演的《十月初五的月光》致敬，究竟劇情有咩唔同？



《十月初五的月光》上回提到，文初（胡鴻鈞飾）勇救被困火場的禮信，君好（何依婷飾）覺得禮信（羅天宇飾）連累文初受傷。莎華的女兒萬沛琪（鄺潔楹飾）介紹禮信加入萬華盛世集團；文初、君好等在燒烤場巧遇沛琪，雙方發生爭執。君好發現禮信替萬世光（林偉飾）工作，對他更有偏見。文初、禮信揭發村民榮哥是縱火元兇，君好始知錯怪禮信。莎嬌（米雪飾）堅持出席商演，君好提議為她伴舞，觸及莎嬌心中所傷，終決定辭演。莎華（姚嘉妮飾）誤會莎嬌為了自己而取消演出，攜同禮物示好，她得知真相後氣責莎嬌偏心，卻在街上瞥見一個多年沒見的身影！

萬朱沙華都有霸氣嘅，雖然感覺唔同。（劇集截圖）

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文初、君好特意為莎嬌建立粉絲群組與安排網上直播，莎嬌感動。莎華外出談公事時重遇展輝（海俊傑飾），得知對方已結婚感失落，展輝赫然知道莎莎早已離世。二人重遊舊地，莎華承諾為展輝引見生意夥伴。君好驚見文初和禮信表現親暱，引來連番誤會，實情是禮信推薦文初擔任電視台手語翻譯工作。莎嬌多年知己全海景（石修飾）得悉孫兒生病，專誠往市區探望，惟兒子全古東反應冷淡。君好等驚聞世光要收回小空地發展，眾人遷怒於禮信，認為他是幫兇。

君好誤會佢哋係Hehe。（劇集截圖）

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