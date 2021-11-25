譚詠麟在樂壇地位舉足輕重　被封為「樂壇燈神」曾力讚八位歌手

「校長」譚詠麟最近被捲入一宗桃色新聞，一位微博名為「悲傷牛肉麵_」的網民指控校長與自己女朋友發生超友誼關係，說：「一位德藝雙馨的香港愛國男歌手和我女朋友搞一起」。環球唱片回應指藝能和校長現在處理事件中，正採取法律行動。而「香港藝能製作」也發布聲明強烈譴責及否認該網友所述事件全部內容。

香港藝能製作聲明。（微博@香港藝能製作）

「校長」譚詠麟的契仔關楚耀，當年一出道就成為新人王，經常獲校長出言力讚，更繼李克勤之後被譚詠麟欽點做接班人。可惜，在2009年被爆與衛詩在日本藏有大麻被捕後形象插水，即使近年在歌影視三線發展，人氣亦大不如前。早前，關楚耀在社交平台上載在內地大排檔唱歌的影片，不少網民留言問他是否「撈唔掂」，他就指自己只是喜歡唱歌。其實譚校長多年來不斷提攜後輩，亦曾開腔點名力讚不少歌手，因而有「樂壇燈神」的稱號，立即細數譚校長曾力讚的歌手。

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