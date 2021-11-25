專訪｜楊紹鴻替羅蘭感心痛捱夜出通告　斥電視台制度唔尊重綠葉

香港電台訪談節目《一起走過》由楊紹鴻與寶珮如（Baby）主持，第一輯的反應奇佳，今次紹鴻的拍檔由江美儀換成Baby，繼續於節目中請來不少重量級藝人作嘉賓，分享在娛樂圈中的趣事。

《一起走過》由楊紹鴻與寶珮如（Baby）主持。（梁碧玲攝）

除了在節目與嘉賓傾訴往事，今次紹鴻和Baby也接受了《香港01》的專訪，大談娛樂圈中的綠葉生態，原來兩人都非常替綠葉們不值。Baby說：「一個戲唔係剩係男女主角，側邊其實都好好睇，視乎製作人點畀綠葉戲份。我嗰陣時第一個男朋友，佢其實都係演戲演咗十幾廿年，麗的演到去亞視，但都從來冇人噏到佢個名，但佢哋好用心，佢哋睇好多戲，盡量去配合套戲，但始終佢哋點做得好都冇辦法擔當好正嘅位。一路一路佢哋都冇放棄，做到四十年都係咁做。」

Baby的初戀是駱達華。

Baby自己現在也屬綠葉，感覺特別深刻。（梁碧玲攝）

Baby續說：「我而家出返嚟拍嘢，有啲演員我以前已經同佢哋合作過，但佢哋都冇放棄過，一樣都係咁樣去做，我欣賞呢班人，講真做電視搵到幾多錢？人工係好奀，搭車、食飯、服裝都唔夠，真係要做到Number one再做啲額外嘢。」

專訪｜資深製作人楊紹鴻憶往事：似汪明荃咁有道德嘅演員唔多

紹鴻也對現時後輩對綠葉的態度很不滿意，不過他指出制度也是一個很大的問題，他說：「電視台制度令一啲製作人員唔識尊重綠葉，因為流水製作式根本冇時間，有時五日要拍一集，一定係就主角，綠葉一定企側邊，等深夜。我成日同羅蘭姐講，你唔好咁辛苦喇，深夜Booking唔好接喇，佢話唔得架，大家都好辛苦，咪就吓囉。我話就吓唔緊要呀，你唔細架喇八張幾，有時見到啲Booking兩三點先收工，朝早七點開工又冇車，如果古裝要化妝，你諗吓佢要幾點鐘起身？唔係電視台唔尊重佢哋，係制度唔尊重。」

羅蘭姐真係一個好好前輩。（《總是有愛在隔離》劇照）

楊紹鴻替羅蘭感心痛捱夜出通告。（梁碧玲攝）

除了制度，上面講到的人也是一個問題，他指：「有啲年輕人亦都唔識尊重前輩。我好希望，因為你哋都有做甘草嘅一日，除非你唔撈，到時你唔得到人尊重你會點？呢行可以百花齊放係靠大家合作。以前點解咁好？因為大家無分彼此，亞視無綫都好有人情味，收工我哋都唔返屋企，包括周潤發收工都會返嚟吹水。市場愈來愈窄，製作時間愈來愈短，人情味都減低咗。」

尊重前輩非常重要。（梁碧玲攝）

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