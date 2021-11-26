ONEUS成《iDOL STATION》第二季首期嘉賓　預告SKYLE、SF9會出演

《iDOL STATION》第二季首期嘉賓為ONEUS！

將於30日首播《iDOL STATION》第二季，首集嘉賓為南韓人氣K-POP男團ONEUS。《iDOL STATION》第二季是音樂平台和天加一製作的K-POP直播綜藝節目，於中國香港、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸共五個地區播放。ONEUS憑過人的演唱實力及完美的表演得到全球K-POP粉絲的愛戴，並於17日以新曲 《月下美人 : LUNA》贏得出道2年10個月來的首次音樂節目一位。

《iDOL STATION》第二季首期嘉賓為ONEUS！

另外，ENHYPEN、SF9、SKYLE等嘉賓預定出演《iDOL STATION》第二季。

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