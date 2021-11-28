「蟻俠」非老婆心中最性感男人？　保羅活特稱她會投票給這男神！

因在漫威英雄片中的「蟻人」而知名度大開的保羅活特（Paul Rudd），近來不只獲《People》為「全球最性感男人」，新片《捉鬼敢死隊：魅來世界》也登上全美票房冠軍，堪稱雙喜臨門。不過他仍不改喜感作風，笑道：「我太太應該不會投給我，她會投給奇洛李維斯，拜託，奇洛李耶，我也會給他一票。」



保羅和妻子茱莉結婚10多年，他在《People》公布他是今年度「全球最性感男人」之前，也只透露給茱莉知道，形容她目瞪口呆，不過格格笑了一下以後就表示：「他們真的選對人了。」保羅自嘲：「也許不是她的真心話，但她真的很貼心啦，不然她還能說甚麼？」

其實奇洛李維斯才是《People》歴屆「全球最性感男人」最坎坷的，因該刊物1994年沒有這個專題，1995年元月就公布該年最性感男人是畢彼特，1994年的空白直到2015年才在「全球最性感男人」專題的30周年特別節目中，由《People》高層宣布當年3位候選人奇洛李維斯、曉格蘭特、占基利是奇洛李維斯勝出，榮登1994年最性感的男人。

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